Amiens, Corona virüsü nedeniyle maaşlarda yüzde 16 kesinti yaptı!

Fransa Ligue 1’de 19. sırada yer alan Amiens, Corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti. Fransız kulübü, virüs nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar sonrası Fransa’da bu uygulamaya giden ilk futbol kulübü olurken kesinti yüzde 16 olarak açıklandı.

Tüm kulüp çalışanları ve futbolcuları da kapsayan kesintinin kulübün yakın gelecekte yayın geliri ve bilet geliri gibi gelirlerden yararlanamayacak olması nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Ücret kesintisi kararı, Fransa Rugby Ligi’ndeki bazı takımlar tarafından uygulanmaya başlansa da; Amiens bu kararı uygulayan ilk futbol kulübü oldu.

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Amiens Başkanı Bernard Joannin, teknik direktör Luka Elsner ve birkaç A takım oyuncusu bu karar üzerine görüşmeler yaptılar. Ligler tekrar oynanmaya başlandığında 19. sıradaki Amiens kümede kalmak için mücadele vermeye devam edecek.