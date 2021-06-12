Amik Ovası icradan satılık

Salgın dönemiyle birlikte konkordato, iflas, icra sayılarında olağanüstü artışlar yaşandı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yaşanan tabloyu şu sözlerle özetledi: “İflas eden şirket sayısı 2018’de 13 idi, 2020’de 121 oldu. 2021’in ilk 5 ayında ise 50’yi buldu. Türkiye’de takipteki kredi miktarı 150 milyar lira. Bugün itibarıyla icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 22 milyon 118 bin 656’dır. Geçen yıl 20 milyon 647 bin adetti. Bir yılda icra dosyası 1 milyon 800 bin adet arttı. Bugün ilan.gov.tr’de 5 bin 171 icradan satılık ilanı var. 9 Haziran’da icradan satılık tarla, tarım arazisi, bağ bahçe sayısı 1192’dir.”

Güzelmansur, “Kim derdi ki bereketli Amik Ovası icradan tarım arazisi satışında 18’inci olacak” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “İktidar mensuplarına bakarsanız her şey güllük gülistanlık. İktidara göre insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyor. Oysa borçlar, icralar, iflaslar almış başını gidiyor. Çıkma meyve-sebze; yarı fiyatına satılan bayat ekmek, kırık yumurta olmasa; bardakla sıvı yağ, taneyle zeytin satılmasa insanlar karınlarını doyuramıyor.”