Amir Hadziahmetovic: Beşiktaş forması giymek çok güzel bir duygu

Süper Lig’in 25. haftasında konuk olduğu Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek 46 puana ulaşan Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

‘Beşiktaş forması giymek çok güzel bir duygu’

Kendileri için kolay bir maç olmadığını belirten başarılı orta saha, “Rakibimiz Avrupa’da oynamıştı ve yorgundu. Biz de yorgun olmalarını kullandık. Bugün en önemli şey kazanmaktı. İnşallah böyle devam edeceğiz. Beşiktaş forması giymek çok güzel bir duygu. Büyük bir kulübe geldim. Beşiktaş taraftarı en iyisi.” dedi.