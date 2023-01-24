Amir Hadziahmetovic transferinde masadan çekildiler!

Süper Lig’de 12 Ocak’ta transfer dönemi resmen başladı. Kulüpler kadrolarına takviye yapmak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Ara transfer dönemi 8 Şubat’ta sona erecek. Beşiktaş ‘ın resmi teklif yaptığı yıldız oyuncu için ezeli rakip Galatasaray da devreye girmişti.

Konyaspor’un Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic’in transferi için Süper Lig’den Beşiktaş ve Galatasaray, İngiltere’den de Burnley kulübü kıyasıya rekabet içine girmişti.

10 GOLE KATKI SUNDU

Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasını 23 müsabakada giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Boşnak oyuncu takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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BEŞİKTAŞ FİYAT ARTTIRDI

Kara Kartal’da, Boşnak futbolcu için ısrar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Amir Hadziahmetovic için yaptıkları ilk teklifin reddedilmesi sonrasında fiyat artırdı.

Galatasaray ve İngiliz ekibi Burnley’in de takibinde bulunan tecrübeli futbolcu için ilk etapta kapıyı 6,5 milyon Euro’dan açan Konyaspor’un, Beşiktaş’la yapılan pazarlıklarda 5 milyon Euro seviyesine indiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar, bu transferi 4 milyon Euro bandında bir bedele tamamlamayı hedefliyor. Boşnak oyuncunun ise geleceğiyle ilgili olarak kararını Beşiktaş’tan yana kullandığı ve bu görüşünü Siyah-Beyazlı idarecilere menaceri aracılığıyla ilettiği belirtildi.

GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Amir Hadziahmetovic’le ilgili de konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, “Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir’i, Konyaspor’un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik. Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil” diye konuştu.

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MASADA TEK KALAN BEŞİKTAŞ

Amir Hadziahmetovic transferinde masada kalan tek takım Beşiktaş oldu. Burnley ve Galatasaray bu transferden çekildi. Oyuncu da Beşiktaş’ta oynamak istediğini kulübe iletti. Hadziahmetovic transferde kolaylık sağlanmasını istedi.

Ömer Necati Albayrak / Fanatik Özel