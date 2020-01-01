Amorti hangi rakamlara çıktı? Milli Piyango 2020 amorti numaraları sorgulama: Amorti kaç?

2020 Milli Piyango çekilişinde ‘4′ ve ‘8′ amorti rakamları olarak belirlendi.Daha sonra 8 milyon ve 80 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. ‘9976216′ numaralı bilete 8 milyon liralık ikramiye çıktı. Büyük ikramiye çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Çekiliş sonunda 80 milyon liralık ikramiye çıkan bilet ‘1358490′ olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’teki talihlilere çıktığı belirlendi.

AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

Milli Piyango çekiliş sonucuna göre amorti kazandıran numaralar; 4 ve 8

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.