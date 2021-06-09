Ampute Futbol Süper Ligi'nde 5'inci gün maçları oynandı

ANKARA (AA) – Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 5'inci gün maçlarıyla devam etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun 5'inci gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Şahinbey BBGSK-Baltalı Grup Denizli: 5-2
Malatya BBSK-Esengücü Engelliler: 1-0
Etimesgut Belediye Ampute-Trabzon Ortahisar Belde: 4-0
İzmir BBSK-Konya Engellilergücü: 7-0
Şişli Yeditepe Engelliler-Bursa Ampute: 3-0
Pendik Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 5-0
Bir günlük aranın ardından 11 Haziran'da oynanacak maçlarla organizasyona devam edilecek.