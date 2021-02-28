Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu :

ANTALYA (AA) – SİNAN ÖZMÜŞ – Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Ömer Güleryüz, Avrupa şampiyonluğu sevincini tekrar yaşatmak istediklerini bildirdi.

Doğuştan ampute olan Ömer Güleryüz, henüz 13 yaşında arkadaşlarıyla sokak aralarında top oynarken dikkati çekti. Daha sonra İstanbul'da bir takımda futbola başlayan Güleryüz, başarılı performansıyla bir süre sonra Ampute Milli Takım kampına çağrıldı.

Ampute ligde gol krallığı unvanına sahip Güleryüz, 2017 Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda finalde İngiltere'ye karşı ilk golü de attı.

Güleryüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen ve Polonya'nın Krakow kentinde 10-19 Eylül'de yapılması planlanan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yine gollere imza atmak için aralıksız çalışıyor.

– Hedef önce Avrupa sonra dünya şampiyonluğu

Ömer Güleryüz, AA muhabirine, 6 yaşındayken futbola merakının başladığını söyledi.

Futbol oynamayı çok sevdiğini vurgulayan Ömer, koltuk değneklerine sahip olduktan sonra arkadaşlarıyla mahallede ve halı sahada top oynamaya başladığını dile getirdi.

Ömer, milli takım kamplarına 2013'ten bu yana çağrıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayallerime kavuştum. Forvet oynuyorum. Her forvette dolu bir statta gol atmak ister. 2017'de Avrupa şampiyonu olduğumuzda Vodafone Park'ta ilk golü ben atmıştım. Gerçekten çok gurur verici bir şeydi. Bana nasip olmuştu. İnşallah devamı da gelecek. Hayalim ve hedefim daha başarılı bir futbolcu olmak. Kazandığımız ilk Avrupa şampiyonluğu sevincini tekrar yaşatacağız. Ondan sonra da dünya kupasını kaldırmayı hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir takımız. Teknik direktörümüz Osman Çakmak sayesinde milli takımda çok iyi bir aile ortamı oluşturduk. Herkes birbirini çok seviyor, değer gösteriyor ve saygı duyuyor. Bunun bizi en üst noktada başarıya taşıyacağına inanıyoruz."

Ampute futbolu tanıtmak için sosyal medyada çeşitli videolar paylaştığını anlatan Güleryüz, bu sayede futbola başlayanların olduğunu kaydetti.