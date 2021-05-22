Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

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Alaturka Online
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AMSTERDAM (AA) – Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin Ferdinand Bolstraat'ta 5 kişiye saldırdığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, yaralanan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganın yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, 29 yaşındaki saldırganın kimliğine ilişkin açıklamada bulunmadı.

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