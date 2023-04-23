Ana de Armas – Chris Evans – Ghosted – Efe Teksoy Yazdı

AKSİYON DOLU BİR ROMANTİK-KOMEDİ “GHOSTED”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon ve romantik-komedi türündeki “GHOSTED” adlı filmin çözümlemesini, Amerika’nın Los Angeles merkezli en çok okunan internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

RİSKE ÖVGÜ

Apple Original Films, Skydance Media, Studio Concierge yapımı ‘’Ghosted’’, Apple TV+’ta gösterime girdi. BAFTA adayı İngiliz film yapımcısı Dexter Fletcher’ın yönettiği filmin başrolünü; Oscar adayı Ana de Armas ve Chris Evans paylaşıyor. Ayrıca yan rolde, The Pianist‘de Wladyslaw Szpilman karakterini oynadıktan sonra yirmi dokuz yaşında Akademi Ödülleri’nde Oscar ödülü kazanan Amerikalı aktör Adrien Brody yer alıyor. Deadpool filminin yazarları Rhett Rheese ve Paul Wernick‘in yanı sıra Spider-Man: No Way Home’un yazarları Chris McKenna ve Erik Sommers tarafından kaleme alındı. Aksiyon ve macera severlerin beğeniyle izleyeceği bu yapımda, hem eğlenecek hem de çok güleceksiniz. Filmde; Cole adlı sıradan bir çiftçinin, ilk buluşmada sırılsıklam aşık olduğu Sadie’nin peşinden (risk alıp) Londra’ya gitmesi sonucu, kendisini tehlikeli bir casus macerasında buluyor. Ancak aldığı bu risk, hayatını bambaşka bir noktaya getiriyor. Fransız filozof ve psikanalist Anne Dufourmantelle, ustalık işi eseri Riske Övgü’de, Batı felsefesini, psikanalizi, siyaseti ve etiği adeta derinden sarsar. Dufourmantelle; “Oldum olası bildiğimiz gibi, en büyük risk sevmektir.” diyen filozof, kitabında bizlere yalnızlık rahmini ve aşinalık barınağını terk etmenin öneminden bahseder. Filmdeki Cole karakterinin de, (Dufourmantelle’in kitabında belirttiği gibi) en büyük riski göze alarak sevdiği uğruna harekete geçtiğini ve her şeye rağmen aşkından asla vaz geçmediğini görüyoruz.

FİLMİN KONUSU

Yakışıklı genç Cole, yeni tanıştığı esrarengiz kadın Sadie’ye sırılsıklam aşık olur. Ancak daha sonra onun gizli bir ajan olduğunu şok edici bir şekilde keşfeder. Cole, Sadie ile ikinci bir randevuya karar veremeden önce kendisini dünyayı kurtarmak için uluslararası bir maceraya atılır şekilde bulur.

Yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosunda; Ryan Reynolds, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Burn Gorman, Mike Moh, Tate Donovan, Amy Sedaris, Lizze Broadway, Mustafa Shakir ve Tim Blake Nelson yer alıyor.

GHOSTED

Başlangıçta BAFTA ödülü sahibi Scarlett Johansson, dokuzdan fazla filmde (çoğu Marvel Sinematik Evreninde) ekranı birlikte paylaştığı Chris Evans ile yeniden bir araya gelerek başrolde yer alacaktı. Ancak Johansson’ın, çekim programının çakışması nedeniyle bu projeden ayrıldı ve Evans’ın sık sık birlikte çalıştığı bir başka kişi olan Ana de Armas onun yerini aldı. Daha önce; Bıçaklar Çekildi (2019) ve Gri Adam‘da (2022) filmlerinde birlikte rol alan Evans ve Armas, bu yapımda da çok güzel bir sinerji yakalayarak, başarılı bir aksiyon yapımına imza atmış.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

Kaynakça

Anne Dufourmantelle, Riske Övgü, çev. Murat Erşen, İstanbul: Kolektif Kitap, 2022