Anadolu Adliyesi’nde asma tavan çöktü

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde dün gece saatlerinde B Blok 1. kattaki asma tavan çöktü. Duruşma salonlarının olduğu alanda meydana gelen çökme olayına ilişkin, İstanbul Barosu başkan adayı Avukat Filiz Saraç suç duyurusunda bulundu.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde dün gece saatlerinde sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu B Blok 1. kattaki asma tavan çöktü.

Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle kimse zarar görmezken, çökme olayına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

“CAN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILDI”

İstanbul Barosu başkan adayı Avukat Filiz Saraç tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Adliye kamunun yoğun olarak kullanıldığı, ben de dahil olmak üzere avukat meslektaşlarımızın gelip gittikleri, duruşma bekledikleri bir kurumdur. Bu tür risklere karşı öncesinde gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğu açıktır. Buna rağmen asma tavanda olduğu söylenen kişilerin can güvenliğini riske atan çökmenin yaşanması kabul edilemezdir” denildi.

TEHLİKE SUÇU NİTELİĞİNDE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 170 ve 171. maddesine göre binanın çökmesine sebebiyet vermenin tehlike suçu niteliği taşıdığı belirtilen dilekçede, “Kısmen çökmeler de buna dahildir. Binanın B Blok 1. katındaki çökmenin nedenlerinin, sorumlularının bulunarak dava açılmasını, gerekli denetimleri ve iyileştirmeleri yapmayan sorumlular hakkında kamu görevlileri olmaları halinde soruşturmaya izin alınarak, olmayanlar hakkında doğrudan dava açılmasını talep ederim” ifadelerine yer verildi.

‘UZMAN HEYET TESPİT VE İNCELEME YAPMALI’

Olayın gündüz yaşanması durumunda daha vahim sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilen dilekçede, bina genelinde uzman heyet vasıtası ile tespit ve inceleme yapılması, çökme riski olan yerler varsa da acilen belirlenerek önlemler alınması talep edildi.

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