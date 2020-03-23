Anadolu Efes Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a “geçmiş olsun” mesajı

İSTANBUL (AA) – Anadolu Efes Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulüp, mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Sayın Abdürrahim Albayrak ve değerli eşi Sayın Şükran Albayrak'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını maalesef öğrenmiş bulunmaktayız. Anadolu Efes Kulübü olarak sağlık durumları olumlu seyretmekte olan Albayrak ailesi ile birlikte Kovid-19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.