Anadolu Efes Olimpia Milano canlı izle! Lider Efes Milano’yu ağırlıyor…

Euroleague’de on dokuzuncu hafta maçında Anadolu Efes 18 maçta 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile birinci, Milano da 10 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

Anadolu Efes’de Play-Off’lar için büyük öneme sahip olan karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek.

ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes Olimpia Milano’yu ağırlayacak. 14 Ocak Salı günü saat 20.30’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak izleyebilecek

ANADOLU EFES MİLANO CANLI İZLE