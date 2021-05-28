Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez finale yükseldi

İSTANBUL (AA) – Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 2. kez finale yükseldi.

Almanya'nın Köln şehrinde oynanan Dörtlü Final'in ilk maçında son finalistler Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakaya iyi başlayan Anadolu Efes, birinci periyodunu 25-15 önde geçtiği karşılaşmanın ilk yarısını 49-37 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı 21 sayıya (39-60) kadar çıkaran Anadolu Efes, son periyoda 71-55 önde girdi. Dördüncü çeyrekte üstün bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova'nın bitime 1 dakika 8 saniye kala farkı 1 sayıya (86-87) indirmesine rağmen Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-86 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

– Üst üste 2. kez finalde

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Avrupa Ligi'nde ilk olarak 2018-2019 sezonunda final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

Dörtlü Final'de 4. kez mücadele eden Anadolu Efes, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman da dördüncü kez yer aldığı Dörtlü Final'de ikinci kez finale yükselme sevinci yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

– CSKA Moskova'dan rövanşı aldı

Dörtlü Final ilk müsabakasında CSKA Moskova'yı mağlup ederek adını finale yazdıran Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda oynanan final maçının rövanşını aldı.

Organizasyonda 2018-2019 sezonunda İspanya'da oynanan finalde CSKA Moskova, Anadolu Efes'e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu galibiyetle rakibinden 2 yıl önce oynanan final maçının rövanşını aldı.

– Micic'ten etkili performans

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, CSKA Moskova karşısında sergilediği performansla lacivert-beyazlıların finale yükselmesinde başrol üstlendi.

Micic, kaydettiği 25 sayıyla maçın adamı seçildi. THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanının sahibi olan Vasilije Micic, ayrıca 6 asist ve 3 ribaunt üretti.

Lacivert-beyazlı takımda Sertaç Şanlı 19 ve Rodrigue Beaubois ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

– Üst üste 5. kez Türk takımları finalde

Türk temsilcileri, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. kez finale yükseldi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2016, 2017 ve 2018'de Fenerbahçe adını finale yazdırdı. 2017'de kupanın sahibi olan sarı-lacivertli takım, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes ise tarihinde ilk kez final oynadığı 2019'da ikinci olmuştu.

– Final 30 Mayıs'ta

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in mücadele edeceği final karşılaşması, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Lacivert-beyazlılar, finalde Barcelona-AX Armani Exchange Milan maçının galibiyle karşılaşacak. Final müsabakası, TSİ 21.30'da başlayacak.