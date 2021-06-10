Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi

MALATYA (AA) – Sezonu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes'te 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncu Krunoslav Simon'a, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

Malatya'ya gelen Krunoslav Simon, ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez kabul edilen Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini bünyesinde barındıran Arslantepe Höyüğü'nü ilgiyle inceleyen Simon, burada ziyarete gelen yabancı turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Simon daha sonra Malatya Kent Müzesi'ni gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne THY Avrupa Ligi kupasıyla gelen Simon'u, başkan Selahattin Gürkan karşıladı. Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Efes'in değerli oyuncusu Simon'u Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Simon'un Malatyalı sporseverlerin ve Malatyalıların gönlünde taht kurduğunu anlatan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya 44 numaraya vurgundur. Simon, 44 numaralı formayı tercih edince, artık Malatyalıların medarıiftiharı konumuna gelmiştir. Tarihi bilgime baktığımda, özellikle Hırvatistan'da zulme uğrayan Hırvatların Osmanlı döneminde Anadolu'ya, Malatya'ya getirildiğini biliyorum. Oradan bir sevgi atmosferi, damarı var olduğunu düşünüyorum. Malatya dünya genelinde de önemli bir şehir. Biz Malatya'yı, medeniyetinin başladığı yer diye tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyete Malatya'da geçmiştir. Tüm insanlık açısından Malatya önemli bir merkezdir. Simon, Malatya'yı sevmekle ufkunun ne kadar geniş, duygu cennetinin büyük olduğunu en güzel şekilde bize göstermiş oldu."

Gürkan, Malatya'nın çok değerli isimler yetiştirdiğini de aktararak, "Cumhurbaşkanı'mız da Malatyalı hemşehrimizdir. Aynen Simon gibi Cumhurbaşkanı'mız da Malatyalıları çok sever. Simon artık Cumhurbaşkanı'mızın da hemşehrisidir. Simon'u Malatya'da görmekten, ağırlamaktan bir hemşehrisi olarak büyük onur duyuyorum. Simon, memleketine hoş geldin." diye konuştu.

Krunoslav Simon ise başkan Gürkan'a, kendisini Malatya'ya davet ettiği için teşekkürlerini iletti.

Malatya'da güzel bir gün geçirdiğini vurgulayan Simon, "Buraya geldiğim için çok memnunum. Türkiye'ye geldiğim günden bu yana Malatyalı hemşehrilerimden çok büyük destek gördüm. Bugün burada resmi bir Malatyalı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Beni davet edip ağırladığınız ve mükemmel bir gün geçirmeme vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki gelecekte tekrar Malatya'yı ziyaret edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Simon'a fahri hemşehrilik beratını takdim etti. Başkan Gürkan, Simon'a Malatya kayısısı ve çeşitli hediyeler verirken, Simon ise kendisine Anadolu Efes forması hediye etti.