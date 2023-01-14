Anadolu Sıhhat Sen Genel Lideri Necip Taşkın: Sözleşmeliler takıma geçirilmeli

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, kamuda çalışan sözleşmelilerin tek bir çatı altında toplanarak özlük ve mali haklarındaki mağduriyetin giderilmesini istedi.

Cem YILDIRIM / ANKARA

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde yer alan maddeyi bir an önce hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

MAĞDUR EDİLDİLER

– Kamuda çalışan 4-B’li sözleşmeliler 2011 ve 2013 yıllarında kadroya geçirildi. 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine göre kamu görevine alınanlardan 3+1 süreyi dolduranlar 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamına alınırken, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında işe alınanlar süresiz olarak bu sözleşme pozisyonunda kaldılar. Süresiz sözleşmeli çalışanlar özlük ve mali haklar bakımından mağdur edilmiştir.

HAKLARI KISITLI

– 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi kapsamında yeni atanan personel kadroya geçebilirken aynı şartlarda işe alınan, aynı eğitimi görmüş, aynı işi yapan personel 4/B kapsamında kalmıştır. Burada bir haksızlık vardır. Zira 4/B kapsamında çalışanlar; kadrolu memurlar gibi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına giremiyorlar. Sözleşmeli personelin eşinin de sözleşmeli çalışması halinde ancak eş durumundan mazeret tayin hakkı var. Sözleşmeli personelin kullanılmayan yıllık izni bir sonraki yıla aktarılmıyor. Sözleşmeli personel yurt dışı eğitim hakkından yararlanamıyor. Tayin halinde harcırah alamıyor, kademe ve derece hakkından yararlanamıyor; dolayısıyla sosyal haklardan yararlanamıyor, mali hakları düşük, özlük hakları kısıtlı…

MORAL VE MOTİVASYONU ETKİLİYOR

– Süresiz sözleşmeli personelin hak mağduriyeti Anayasa’nın 55. Maddesine, “eşit işe eşit ücret” ve “eşitlik ilkesine” aykırıdır. İdari ve hukuki gerekçeler dikkate alındığında hangi statüde olursa olsun sözleşmeli çalışanların uğradığı hak kayıpları büyük bir adaletsizliğe yol açmakta ve sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

– Bu adaletsizlik çalışma barışını bozmakta, moral ve motivasyonu etkileyerek iş verimini de olumsuz etkilemektedir. Personel arasında ayrımcılığa ve memnuniyetsizliğe neden olan bu adaletsiz uygulamanın sona erdirilmesini ve kamuda çalışan süreli süresiz ayrımına bakılmaksızın tüm sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesinin sağlanmasını istiyoruz.