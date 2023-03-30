Anadolu’da kar yağışı etkili oldu

Anadolu’nun birçok noktasında bahar beklenirken kış etkili oldu. Rize’nin yüksek kesimlerindeki yayla ve mezralarda kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen bölgede kar kalınlığı yer yer 15 santime kadar ulaştı. Bayburtta ise dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini arttırarak devam etti. Kent merkezinde cadde, kaldırım ve sokaklar beyaza büründü.

Tokat kent merkezi ve birçok ilçede gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürdü. Kent genelinde kar, park ve bahçeler ile evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar, Çamlıbel Geçidi’nde ve Kızılinişte de etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda kar küreme çalışması yaptı. (AA-DHA)