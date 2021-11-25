CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili sözlerini hatırlatarak, “Saman olmuş 3 lira, millete diyor ki ‘Hayvancılık yapın’. Bu millet nasıl hayvancılık yapsın? Bu milletin anasını ağlattı Erdoğan yani” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #ağrı #chp #haber #haberler #dolar #ekonomi
Anasayfa Alaturka Online “Anamızı ağlattı!” Ağrılı yurttaşlar Veli Ağbaba’yı görünce içinde ne varsa döktüler!