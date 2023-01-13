‘Anayasa değişikliği için HDP’ye muhtaçlığımız var’

AKP’nin, “PKK’nın Meclis’teki temsilcisi” diye suçladığı HDP’nin kapısına, Anayasa değişikliği için gitmesi tartışma yarattı. AKP’li Cevheri, “HDP legal parti. Desteklerine ihtiyacımız var, partimizin yaptığı doğru” dedi.

Başta CHP olmak üzere muhalefetin tüm kesimlerini “HDP ile ortak hareket etmekle” suçlayan AKP, terör örgütü PKK’nın temsilcisi ve siyasi ayağı olarak nitelendirip kriminalize ettiği HDP’den, Anayasa değişikliği için destek istedi. Görüşme dolayısıyla AKP içerisinden peş peşe eleştiri gelirken, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP’lilerin HDP’ye yönelttikleri “PKK’nın Meclis’teki uzantısı” suçlamasını yerle bir eden bir değerlendirme yaptı. Cevheri, “HDP’ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Meclis’te Grubu bulunan legal bir parti. Ve Anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var” dedi.

26 OY EKSİKLERİ VAR

Başörtüsü konusunda Anayasal değişiklik yapmak isteyen AKP’nin TBMM’de 285, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin ise 48 oyu bulunuyor. Meclis’te bir sandalyesi olan BBP ile birlikte 334 oy sağlanırken 26 oy eksik kalıyor. Anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için en az 360, referandumsuz değiştirebilmek için ise en az 400 oy gerekiyor.

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AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa’da yerel yayın yapan EDESSA TV’de konuyla ilgili değerlendirme yaparken “HDP legal bir parti. Kanunlara göre kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor” yanıtını verdi. Önümüzdeki günlerde bir Anayasa değişikliğinin gündemlerinde olduğunu ve bunun için destek aradıklarını belirten Cevheri “Onların desteğine ihtiyacımız var. Onlar da baş örtüsüne destek vereceklerini deklare ettiler” dedi.

TBMM’de tüm partilerin kanun teklifleri, değişiklikleri yapılırken birbirleriyle görüştüğünü de söyleyen Cevheri şöyle devam etti: “Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir. Yani ilk defa yapılan bir şey değildir. Partimizin yaptığı doğrudur. Bu ülkede eğer bir sosyal barış sağlanması gerekiyorsa, bir huzur getirilmesi gerekiyorsa niçin diyalog olmasın? İyi ilişki her zaman güzeldir devam ettirilmeli.”