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6 Nisan 2023
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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne Gökcan yeniden seçildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Gökcan’ın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne yeniden getirildi.

HASAN TAHSİN GÖKCAN

Çorum’un İskilip ilçesinde 1965’te doğan Gökcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Fındıklı, Tuzluca, Bozüyük hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunan Gökcan, 2011’de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında master yapan Gökcan, Türkiye Adalet Akademisinde 2003 ile 2012 yılları arasında hakim-savcı adaylık eğitimi ve meslek içi eğitimi kapsamında eğitici olarak ders verdi.

Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014’te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Gökcan, 2019’da Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne getirildi.

Çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış makaleleri ve mesleki konularda kitapları bulunan Hasan Tahsin Gökcan, evli ve iki çocuk babası. (AA)

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