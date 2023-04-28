Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği modern hurafelerden birisidir

İstanbul 8’inci Aile Mahkemesi, Medeni Kanunu’nda yer alan “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Medeni Kanun’un 187. Maddesi’nde bulunan hükmü iptal etti. Kararda, “Anayasa’ya göre kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, ailenin de ‘eşler arasında eşitliğe dayandığı” ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal, karşı oy kullanan ve gerekçesini 4.5 sayfalık bir metinle anlatan Topal, kadın-erkek eşitliği modern hurafelerden biridir ifadesini kullandı.

“Kadın ve erkeğin anatomik, fizyolojik, psikolojik ve cinsiyet farklılıkları sosyal anlamda da eşitliği imkansız kılan bir özelliğe sahiptir. Kısacası kadın erkek arasında yaratılış gerçekliği olarak yapısal eşitsizlik vardır. Bu durum genel olarak toplumda konumları itibarıyla kadın ve erkeğin eşitliğine engel olarak görülmektedir. Dolayısıyla üzerinde söz söylemeye fırsat bile verilmeden kabullenilmesi gereken dogmatik bir değer olarak öne sürülse de kadın/erkek eşitliği, modern hurafelerden birisidir ve ne ailede ne de toplumda huzuru, adaleti ve mutluluğu sağlayabilecek bir özelliğe sahiptir.”

MUAMMER TOPAL KİMDİR?

Muammer Topal, 1 Ağustos 1966’da Isparta’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988’de mezun olan Topal, 3 Mart 1992’de Danıştay tetkik hakimliğine atanarak mesleğe başladı. Bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulunan Topal, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını Stratejik Yönetim konulu projesiyle tamamladı. Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hakim adaylarına ihale mevzuatı konulu dersler veren Topal, 24 Şubat 2011’de Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ocak 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Topal, 17 Aralık 2020’de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi.