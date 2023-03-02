Anderson Talisca imzayı atıyor!

Beşiktaş’ta oynadığı iki sezonda taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anderson Talisca, önce Çin’e transfer olmuş ardından Suudi Arabistan’ın yolunu tutarak Al Nassr’a imza atmıştı. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin ayrıntıları…

ÜÇ YIL ÇİN’DE OYNADI

Benfica’nın sözleşmesi oyuncusu olan Talisca Beşiktaş’taki 2 yıllık kiralık kariyeri sonrası tercihini Çin’den yana kullandı. 32 yaşındaki 10 numara 3 sezon boyunca Guangzhou Evergrande forması terletti. Çin ekibinde 65 maça çıkan Talisca 38 gol atmayı başardı.

ARABİSTAN’A GİTTİ!

Talisca’nın Çin’de forma giydiği dönemde ismi sık sık Türk kulüpleriyle anıldı. Ancak Çin sonrası Brezilyalı futbolcu Suudi Arabistan’a transfer oldu. 1,5 sezondur Al Nassr forması giyen Talisca yükselen performansını burada da devam ettirdi. Skorer isim geçen sezon 30 maçta 21 gol atarken bu sezon 16 maçta 13 gollük performans gösterdi.

GALATASARAY İDDİASI!

Türkiye’de transfer dönemi 5 Mart’ta sona erecek. Galatasaray’da transferde hareketlilik yaşanırken Suudi Arabistan basınından bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre “Brezilyalı Anderson Talisca Al Nassr FC ile devam etmeyecek. Bunu kulübüne bildirdi ve oyuncu bu sabah Türk kulübü Galatasaray ile sözlü olarak anlaştı.

İMZAYI ATIYOR

Al-Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca’nın, sezon sonu için Galatasaray’la sözlü olarak anlaştığı yazılmıştı. Ancak Suudi Arabistan basınından bunun tam tersi yönünde haberler geldi.

Brezilya’da tedavi gören yıldız futbolcunun 1 hafta içinde Al-Nassr’la mukavele yenileyeceği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Talisca’nın mevcut sözleşmesi 2024’ün haziran ayında sona erecekti.

Yapılacak yeni mukavelenin ardından Talisca’nın maaşına da zam yapılması bekleniyor.