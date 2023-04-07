Anderson Talisca imzayı attı! Resmen açıklandı

Süper Lig’de Beşiktaş’ta gösterdiği iki sezonda performansla ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin beğenisini kazanan Anderson Talisca, resmi sözleşmeyi imzaladı. İşte haberin ayrıntıları…

ÜÇ YIL ÇİN’DE OYNADI

Benfica’nın sözleşmesi oyuncusu olan Talisca Beşiktaş’taki 2 yıllık kiralık kariyeri sonrası tercihini Çin’den yana kullandı. 29 yaşındaki 10 numara 3 sezon boyunca Guangzhou Evergrande forması terletti. Çin ekibinde 65 maça çıkan Talisca 38 gol atmayı başardı.

ARABİSTAN’A GİTTİ!

Talisca’nın Çin’de forma giydiği dönemde ismi sık sık Türk kulüpleriyle anıldı. Ancak Çin sonrası Brezilyalı futbolcu Suudi Arabistan’a transfer oldu. 1,5 sezondur Al Nassr forması giyen Talisca yükselen performansını burada da devam ettirdi.

GALATASARAY İDDİASI!

Türkiye’de transfer dönemi 5 Mart’ta sona erecek. Galatasaray’da transferde hareketlilik yaşanırken Suudi Arabistan basınından bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre “Brezilyalı Anderson Talisca Al Nassr FC ile devam etmeyecek. Bunu kulübüne bildirdi ve oyuncu bu sabah Türk kulübü Galatasaray ile sözlü olarak anlaştı.” Ancak haberler gerçeği yansıtmamıştı.

JET YALANLAMA!

Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Talisca haberleri sonrası Galatasaray’a yakın kaynaklar ise transferi yalanladı. Talisca’nın gündemde olmadığı ve böyle bir gelişme yaşanmayacağı bildirildi.

RESMEN AÇIKLANDI

Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş forması da giymiş olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca imzayı attı. Tecrübeli oyuncu için Süper Lig’e döneceği iddiaları da zaman zaman gündeme gelse de 29 yaşındaki oyuncunun Al Nassr ile 2024’te bitecek olan sözleşmesinin 2026’ya kadar uzatıldığı duyuruldu.

YÜZDE 50 ZAM

Al-Nassr’ın yıllık 8 milyon euro kazanan Anderson Talisca’nın maaşına yüzde 50 zam yaparak 12 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor. Böylece Brezilyalı futbolcuya Türkiye kapıları tamamen kapanmış oldu.

33 YAŞINA KADAR ARABİSTAN’DA

Anderson Talisca ile Brezilya temsilcileri de ciddi şekilde ilgilenmiş ancak transfer oyuncunun ağır maliyetine takılmıştı. Al-Nassr’ın Talisca’yı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor. Böylece Brezilyalı futbolcu 33 yaşına kadar Suudi Arabistan’da kalacak.

16 MAÇTA 16 GOL

2021 yılında Çin’in Guangzhou takımından Al-Nassr’a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Talisca, bu sezon Cristiano Ronaldo’nun da gelişiyle performansını katlayarak çıktığı 16 maçta 16 gol kaydetmeyi başarmıştı.