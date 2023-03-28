Anderson Talisca’dan büyük fedakarlık! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta oynadığı iki sezonda attığı gollerin yanı sıra sergilediği yeteneği ile taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin beğenisini toplayan Anderson Talisca’nın Al Nassr ile olan sözleşmesi yakında bitecek. Yıldız futbolcu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin ayrıntıları…

ÜÇ YIL ÇİN’DE OYNADI

Benfica’nın sözleşmesi oyuncusu olan Talisca Beşiktaş’taki 2 yıllık kiralık kariyeri sonrası tercihini Çin’den yana kullandı. 29 yaşındaki 10 numara 3 sezon boyunca Guangzhou Evergrande forması terletti. Çin ekibinde 65 maça çıkan Talisca 38 gol atmayı başardı.

ARABİSTAN’A GİTTİ!

Talisca’nın Çin’de forma giydiği dönemde ismi sık sık Türk kulüpleriyle anıldı. Ancak Çin sonrası Brezilyalı futbolcu Suudi Arabistan’a transfer oldu. 1,5 sezondur Al Nassr forması giyen Talisca yükselen performansını burada da devam ettirdi.

GALATASARAY İDDİASI!

Türkiye’de transfer dönemi 5 Mart’ta sona erecek. Galatasaray’da transferde hareketlilik yaşanırken Suudi Arabistan basınından bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre “Brezilyalı Anderson Talisca Al Nassr FC ile devam etmeyecek. Bunu kulübüne bildirdi ve oyuncu bu sabah Türk kulübü Galatasaray ile sözlü olarak anlaştı.” Ancak haberler gerçeği yansıtmamıştı.

JET YALANLAMA!

Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Talisca haberleri sonrası Galatasaray’a yakın kaynaklar ise transferi yalanladı. Talisca’nın gündemde olmadığı ve böyle bir gelişme yaşanmayacağı bildirildi.

GERİ DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

Yıldız 10 numara Anderson Talisca’da önemli bir gelişme yaşandı! Al Nassr’da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen ve takımdaki en önemli ikinci adam konumunda olan Talisca, bu durumdan memnun olmaması sebebi ile kritik bir karar aldı ve yeni rotasını Brezilya olarak belirledi. Haberi duyuran Brezilya basını, sürpriz transferin kısa zaman içinde açıklanacağını belirtti.

ANDERSON TALISCA TRANSFERİNDE SON DURUM

Al Nassr ile yeni sözleşme yapması beklenen Talisca ansızın fikir değiştirdi ve maaşında fedakârlık yapmayı göze alarak Brezilya ekiplerine kapıları açtı. Halihazırda geçtiğimiz dönemde de oyuncu için görüşmeler olmuş ve sonuç alınamamıştı!

TÜRKİYE’DEN DE ÇOK İSTENDİ

Ayrıca Beşiktaş’taki müthiş performansı ile Türkiye pazarında da önemli bir ismi olan yıldız hücumcu, yine kulüplerimiz tarafından da gözetilen isimlerin başında geliyor ama mali olarak anlaşma sağlanamıyor.

FORMDA VE ETKİLİ

Skora katkı sağlama potansiyeli ile her zaman için rakip defanslara bir tehdit olan Talisca, Al Nassr forması ile bu sezon 18 maça çıktı ve 15 gol attı.

Cristiano Ronaldo’nun gölgesinde kalmak istemeyen Brezilyalı, maaşında indirime gidecek ve kariyerine ülkesi Brezilya’da devam edecek.