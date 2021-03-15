Andımız kararı için yedi üyenin değişmesi beklendi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Danıştay 8. Dairesi tarafından alınan ilkokullarda Andımız’ın okutulmasına ilişkin kararını önce onayıp sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın başvurusu üzerine iptal etmesinin altından ilginç bilgiler çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılan son itiraz, gündeme alınmasına rağmen görüşülmedi. İddiaya göre itirazın görüşülmesi için kurul üyelerinden 7’sinin değiştirilmesi beklendi. Çoğunluk sağlanması üzerine dava ele alındı.

MEB TAM TERSİNİ SÖYLEDİ

1933’ten 2013’e kadar ilkokullarda okutulan ‘Andımız’la ilgili daha önce kaldırılması yönünde Danıştay’a açılan davalarda, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, ‘Öğrenci Andı’nın önemine ve gereğine dikkat çekmişti. Son temyizde ise Milli Eğitim Bakanlığı, Andımız’ın kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Bakanlığın bugüne kadar savunduklarının tam tersi yönünde görüş bildirmesi şaşkınlık yarattı.

Yargıtay Onursal Üyesi Ali Suat Ertosun, Andımız’ın kaldırılmasına karşı kendisi ve yeğeni adına dava açmıştı. Davanın peşini bırakmayacağını kaydeden Ertosun “Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Davacılardan Türk Eğitim Sen’in Genel Başkanı Galip Geylan ise “Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi için girişimde bulunacağız. Aksi durumda AYM’ye başvurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.