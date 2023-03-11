Andımız’ın davasını AiHM’e taşıyacağım

Danıştay, ilkokullarda okutulan “Andımız’ı” yönetmelikten çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı kararını, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nden de Atatürk siluetinin kaldırılmasıyla ilgili maddeyi iptal etmişti. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği’nin itirazları üzerine tam tersi yönde karar vermişti. Atatürk silueti, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu kararıyla kaldırılırken, kararın gerekçesinde yer alan Anayasamızın başlangıç kısmı yazılırken, “Ölümsüz önder ve eşsiz kahraman” sözcükleri de çıkarıldı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığı döneminde davaları açan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Andımız” kararının iptali için açtığı davayı Anayasa Mahkemesi’ne, madalyalarla ilgili kararı da Danıştay Dava Daireler Kurulu’na taşıdı.

Atatürk slüeti ve ‘Andımız’la ilgili hukuk mücadelesi veren Koncuk, “En küçük bir yılgınlığım, yorgunluğum yok. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

YENİ DAVALAR

Koncuk, önce Andımız’la ilgili, şimdi de madalya ve nişanlarla ilgili davayı kaybetti ancak “Bu davaların peşini bırakmayacağım. Türkiye’de iç hukuk yolları tükendikten sonra Avurpa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağım” dedi. Koncuk, SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Danıştay 10’uncu Dairesi, talebimizi haklı bulmuş, madalyalarda Atatürk silueti bulunması gerektiğine karar vermişti. Cumhurbaşkanlığı bu karara itiraz etti. Şimdi de, daha önceki davamızla ilgili olumlu karar veren mahkeme, ‘idarenin takdir yetkisi vardır’ diye kararı bozdu. Sormak lazım, kararı verdiğinizde idarenin takdir yetkisi yok muydu? Bu durum, açık siyasi baskı olduğunun göstergesidir. Madalyalarla ilgili mahkeme kararını Dava Daireler Kurulu’na götüreceğiz. Buradan da sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi’ne, oradan da gerekirse AİHM’e götüreceğiz.”