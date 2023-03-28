Andrea Pirlo bombası! Sözleşme önerildi, dünya devi peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, sözleşme durumu ve İtalya’ya geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili La Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları…

DİAGNE’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Türkiye’de kariyerini devam ettirmek istediğini ve tekliflere açık olduğunu belirten Mbaye Diagne, “2016’da Kasımpaşa’ya geldiğim zaman, herkes Moussa Sow, Demba Ba isimlerini biliyordu. Senegal’de bile ismimi çok tanımıyorlardı. Menajerime Kasımpaşa’ya geleceğimi ve sonrasında Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisinde forma giyeceğimi söyledim.

Bu şansı yakaladım. Tanrı’ya bana bu şansı bahşettiği için teşekkür ederim. Dileklerimi yerine getirdim. Türkiye’yi çok seviyorum. İnsanların bana olan sevgisini hissediyorum. Çok güzel yıllar geçirdim. Başka teklifler gelirse açığım, Türkiye’de oynamak istiyorum. Yaşamak da istiyorum ilerleyen periyotta. 2-3 yıl daha belki burada forma giymek isterim” dedi.

LEVENT MERCAN MONZA’NIN RADARINDA

Fatih Karagümrük’te gurbetçi oyuncu Levent Mercan’ın talipleri artıyor. Asıl mevkisi orta saha olan ve Caner Erkin’in ayrılmasıyla birlikte teknik direktör Andrea Pirlo’nun sol bek pozisyonunda görevlendirmeye başladığı 22 yaşındaki oyuncu, yükselen performansı ile birçok kulübün dikkatini çekti. İtalya Serie A ekiplerinden Monza’nın Mercan için bilgi topladığı ve Fatih Karagümrük’e transfer için şartlarının sorulduğu öğrenildi. Monza’nın izleme ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek birkaç maçta Levent Mercan’ı canlı izleyeceği de gelen bilgiler arasında.

“SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİNDE BULUNDULAR”

Türkiye’de evinde gibi hissettiğini söyleyen Pirlo, “Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmanın daha iyi olacağını söyledim. Doğru yerde, uygun programlarla gelişmeyi çok önemsiyorum” dedi.

“JUVENTUS İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ”

Daha önce teknik direktörlük yaptığı Juventus ile olan ilişkisine de değinen İtalyan teknik adam, “Juventus ile ilişkimiz çok iyi. Andrea Agnelli ile konuşma fırsatım oldu. Karşılıklı saygı devam ediyor” şeklinde konuştu.

“JUVENTUS’A GERİ DÖNERİM”

“Juventus sana ikinci bir şansı verirse geri döner misin?” sorusuna da yanıt veren Pirlo, “Elbette. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa gidersin” ifadelerini kullandı.

PİRLO’NUN PERFORMANSI

Bu sezon Fatih Karagümrük ile 27 maçta görev alan 43 yaşındaki teknik adam 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 37 puan topladı ve maç başına da 1.37 puan ortalaması yakaladı. Pirlo 2020-21 yılları arasında Juventus’ta da teknik direktörlük görevi yapmıştı. 50 maçta sahaya çıkan İtalyan teknik adam 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 112 puan toplayıp, maç başına da 2.15 puan ortalaması tutturmuştu.