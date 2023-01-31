Andrea Pirlo, Fabio Borini’nin kalmasını istiyor

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak olduğunu dile getiren Andrea Pirlo, “Bugün iyi bir takıma karşı iyi bir maç çıkardık diyebilirim. Müsabakanın özellikle ilk yarısında girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. İkinci yarı bulduğumuz gol ile beraberliği sağladık fakat amacımız bugün buradan 3 puanla ayrılmaktı. Bu saha ve hava şartlarında iyi bir maç çıkaran ekibime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“UMARIM BORİNİ BİZİMLE KALIR”

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Fabio Borini ile ilgili de konuşan Pirlo, şu ifadeleri kullandı:

“Borini iyi bir futbolcu. Transfer dönemlerinde bu tarz söylentiler olur. Bu dönemlerde bu çok normal. Biz oyuncumuzdan memnunuz. Takımına sağladığı katkıdan memnunuz. Umarım Borini bizimle kalır.”