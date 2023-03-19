Andrea Pirlo: “Galip gelebileceğimiz maçtan 1 puan ile ayrıldık”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Bu seriyi devam ettirdikleri için takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bugün de iyi bir takıma karşı sahaya çıktık. Maç içinde yediğimiz gollerden sonra oyundan koptuğumuz anlar oldu. Fakat çabuk toparlandık ve karşılık verdik. Galip de gelebilirdik ama 1 puan ile ayrıldık. Oyuncularımı sergiledikleri performanstan dolayı kutluyorum” dedi.

Ligde oynadıkları birçok maçta son dakika yedikleri goller hakkında sorulan soruyu da cevaplayan İtalyan teknik adam, “Bu konuda talihsiz olduğumuzu biliyorum. Ama artık şansımız döndü de diyebiliriz. Aslında bugünde dakikalarda gol yedik ama telafi edip mağlup olmadık. Her maçta kazanmaya yakın bir performans sergiliyoruz. İyi oyun oynamak, taraftarlarımıza zevkli maç seyrettirmek istiyoruz. Maç maç gidip, ligde çıkacağımız tüm müsabakalarda dikkatli olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL (İHA)