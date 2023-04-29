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29 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporAndrea Pirlo: Sezonun en kötü maçını oynadık

Andrea Pirlo: Sezonun en kötü maçını oynadık

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde karşılaştığı Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Sezonun en kötü maçını oyandık. Hiç hareketlenmedik. Rakip bizi yarı sahasında kabul etti. Topu hızlı çeviremedik. Hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu maçı hızlı bir şekilde unutacağız. Maalesef 3 haftalık aramız var. Çok uzun bir araya gireceğiz. Ondan sonra Adana Demirspor maçını analizini yapacağız” diye konuştu.

İHA

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