Andrea Pirlo: Skoru değiştirecek gücümüz vardı ama başaramadık

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Pirlo, “Bugün kazanmak istiyorduk. 2. golü atabilecek pozisyonları da bulduk ama olmadı. Futbol bu. 2. golün başlangıcında oyuncumuz oyuna giremedi, hakem hemen oyunu başlattı. Ama maalesef futbol böyle oluyor. Daha iyiydik, skoru değiştirecek gücümüz vardı ama bunu başaramadık” şeklinde konuştu.

‘RAYYAN HER GEÇEN GÜN KENDİSİNİ GELİŞTİRİYOR’

Rayyan Baniya’nın gelişerek performansını arttırdığını söyleyen Pirlo, “Bütün liglerde gollerin yüzde 70’i duran toplardan oluyor. Bütün takımların böyle sorunları olabiliyor. Golü atan oyuncu Szalai’yi markaja alıp daha rahat kafa vurmasını engellememiz gerekiyordu. Bunu yapamadık. Rayyan çok iyi bir oyuncu ve kendisini her geçen gün geliştiriyor. Milli takım konusunda da İtalya ya da Türkiye kararını kendisi verecek. Benim için önemli olan gelişerek devam etmesi” diye konuştu.

‘LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ’

Lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, “İlk geldiğimdeki hedeflerim en iyisini yapmaktı. Bu ligde gelişerek daha üst seviyeye çıkabilmeyi hedefliyordum. Lige istemediğimiz gibi başladık ama her hafta belli organizasyonu oluşturarak ve bunu sahaya yansıtan bir takım haline dönüştük. Her maça aynı önemi vererek en iyi sonucu almak isteyeceğiz. Ligi de en iyi yerde bitirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘MAÇI BİTİREBİLECEK ŞANSLAR YAKALADIK’

Maçı galibiyetle tamamlayacak fırsatlar yakaladıklarını dile getiren Andrea Pirlo, “İlk yarıda daha iyi savunma yaptık. İkinci yarıda rakibin atak yapacağını biliyorduk. Hızlı hücumlarla rakibi cezalandırabilirdik. Maçı bitirecek şanslar da bulduk ama değerlendiremedik. İkinci golü yedikten sonra hamle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Daha ofansif oyuncular aldık ama maalesef sonuç değişmedi” diyerek açıklamalarını noktaladı.