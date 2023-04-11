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10 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporAndrea Pirlo sonunda yıkıldı!

Andrea Pirlo sonunda yıkıldı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Andrea Pirlo’nun öğrencileri, Süper Lig’deki 11 maçlık yenilmezlik serisine Fenerbahçe karşısında da devam etmek istiyordu. Kırmızı-Siyahlılar, ligde oynadığı son 11 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişti.

Fatih Karagümrük, bu süreçte Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor’u mağlup ederken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında ise berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 11 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 18 gole engel olamamıştı.

PIRLO’YA ALKIŞLAR

Fenerbahçe karşısına böyle bir formda dönemde çıkan İstanbul ekibi, zorlu müsabakada öne geçmeyi de başardı ama üstünlüğünü koruyamadı. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Pirlo’yu Karagümrük taraftarı tribüne çağırıp alkışlarla soyunma odasına uğurladı.

OZDOEV’DEN 5.GOL

Karagümrük’ün bu sezonki başarılı orta saha oyuncularından Ozdoev, dün akşam takımını öne geçiren golü atan isimdi. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncu, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı. Ozdoev, Pirlo’nun orta alandaki değişilmez ismi.

RICCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karagümrük’te Pirlo’nun orta sahadaki bir diğer vazgeçilmez ismi olan Matteo Ricci, dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İtalyan oyuncu takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Fikstürde gelecek hafta çekilen Hatay’la karşılaşacağı için BAY geçecek olan Karagümrük ardından ise Ümraniyespor’la kozlarını paylaşacak.

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