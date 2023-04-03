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3 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporAndrea Pirlo: Yukarıları yakalamak istiyoruz

Andrea Pirlo: Yukarıları yakalamak istiyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Önemli bir maç oldu. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarı daha sabırlıydık, daha çok topu çevirdik. İki yarı biraz geri çekildik. Bu çok istemediğimiz bir durum. Önemli olan galibiyetti. Pozitif bir serimiz vardı, bunu devam ettiriyoruz. Yukarıları da yakalamak istiyoruz. Bunun için önemli bir adım oldu” diye konuştu. (İHA)

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