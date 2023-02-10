Andrea Pirlo’dan deprem ve Volkan Demirel sözleri: Büyük trajedi

Daily Mail’de yer alan haber şu şekilde;

“Saatler Salı günü saat 22.00’yi geçmişti ve İstanbul Boğazı’nda soğuk bir esinti devam etti. Ancak Vodafone Park’ın dışında bir kalabalık kaldı. Beşiktaş’ın evi bir yardım merkezine dönüştü. Gönüllüler, Türkiye ve Suriye’nin bazı bölgelerini harap eden iki ölümcül depremin ilkinin ardından Pazartesi günü yardım çalışmalarına başladı. İstanbul genelinde futbol bir yardım merkezi haline geldi.