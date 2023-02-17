Andrea Pirlo’yu korkutan görüntüler!

Karagümrük’teki görevi nedeniyle İstanbul’da hayatına devam eden Andrea Pirlo’nun oğlu Niccolo Pirlo Torino’da yaşamına devam ediyor. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Niccolo Pirlo Instagram hesabındaki görüntülerle Türk ve Avrupa basınında dikkat çekti.

TÜRKİYE’YE YOLU DÜŞTÜ

Juventus’taki bir yıllık kariyerinin ardından Karagümrük ile sözleşme imzalayan Pirlo takip edenleri şaşırttı. Karagümrük başında şu ana kadar 24 maça çıkan İtalyan teknik adam 8 kere galip gelen taraf olurken 8 kere de berabere kaldı ve yine 8 kere mağlup oldu. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fatih Karagümrük 26 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Son şampiyon Trabzonspor’u 4-1 mağlup edip Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalan Pirlo’nun öğrencileri flaş skorlara imza attı. Karagümrük aynı zamanda 9 Ekim 2022’de Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 5-4 mağlup olsa da oynadığı futbolla dikkat çeken ekip olmuştu.

DEPREMZEDELERİN YARDIMINA KOŞTU

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden sonra yardıma koşan İtalyan teknik adam şu açıklamalarda bulundu;

“Olanlar için üzgünüm, herkes için üzgünüm. Umarım bu büyük trajedinin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir katkıda bulunabiliriz.”

Volkan Demirel hakkında da konuşan Pirlo, “Maalesef bu trajik anda orada olan Volkan için de çok üzgünüm. Yardım etmek istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Herkese kucak dolusu selam gönderiyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de oldukça sevilen isimlerden biri olan dünya futbolunun da unutulmaz isimlerinden biri olan Andrea Pirlo’nun oğlunun başına gelen olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar gündem oluşturdu.

OĞLUNA SALDIRILDI

Andrea Pirlo’nun oğlu Niccolo Pirlo Torino’da dört kişi arabasına taş atan dört kişi tarafından saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Instagram hikayelerinde yüzleri kısmen kapalı dört kişinin saldırdığı videoyu paylaşan 19 yaşındaki Pirlo Jr. “Torino şehir merkezinde arabaya taş atan, tüküren ve tekme atan dört kişinin bulunması normal mi?” mesajını paylaştı.