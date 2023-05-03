Andreas Beck, FANATİK’e konuştu: Fırsat gelirse Beşiktaş şampiyon!

Beşiktaş’ta 2015-2017 yılları arasında forma giyen ve Siyah-Beyazlılar’la iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Andreas Beck, Vodofone Park’taki Galatasaray derbisi için İstanbul’a ayak basmıştı. Futbol kariyerine geçen yıl Belçika ekibi Eupen’de veda eden Beck, Kara Kartal’ın tribünden izlediği derbi zaferi sonrası FANATİK’in sorularını yanıtladı…

‘İkinci ailem gibi…’

Tekrar İstanbul’da olmak nasıl bir duygu?

“Elbette çok güzel bir duygu. Buraya arkadaşlarımı görmeye ve yakaladığım bu fırsat sayesinde de maçı izlemeye geldim. Çok önemli bir karşılaşmaya denk geldim. Beşiktaş benim ikinci ailem gibi.!

‘Benim için büyük gurur’

Stattaki atmosfer hakkında neler söylersin?

Vodafone Park’ta ilk kez bir taraftar olarak tribünden maç izledim. Gerçekten çok farklı bir duygu. Yaklaşık 6 yıldır Beşiktaş’tan uzağım ama sanki dün ayrılmışım gibi hissettim. Atmosfer inanılmaz. Tekrar evde olmak çok güzel. Maçın her anında çok heyecanlandım ve çok derin duygular hissettim. Gerçekten Beşiktaş gibi bir kulübün tarihinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Burada her anıyla tatmin edici iki sezon geçirip, iki şampiyonluk kazandım.”

‘Daha farklı olabilirdi’

Galatasaray karşısında Beşiktaş’ı nasıl buldun?

“Maçın ilk anlarında Galatasaray oyunu kontrol etti ve daha güvenli oynuyordu. 1-0 olduğunda oyun bitti diye düşünüyordum. Ancak sonrasında Beşiktaş’ın net bir şekilde hakimiyeti ele almaya başladığını hissediyordunuz. 1-1 olduktan sonra oyun, Beşiktaş’a geçti. Cenk Tosun ve Aboubakar yakaladıklarını atsalardı, skor daha farklı olabilirdi. Galatasaray iyi oynadı ama atmosfer ve performans olarak derbinin en iyisi Beşiktaş’tı.”

‘Takım olarak çok iyiydiler’

Beşiktaş’tan en çok hangi oyuncuyu beğendin?

“Takımda birçok yeni oyuncu var. Derbide tek bir oyuncuyu ön plana çıkaramam. Takım olarak çok iyi oynadılar. Acı çektiler ve ayağa kalkıp, kazanmayı başardılar. Kalpten oynadılar.”

‘Galatasaray daha yakın…’

Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı için yorumun nedir?

“Beşiktaş’ın derbi performansı sonrası her şey olabilir. Ancak onların kalan maçlarını kazanması ve rakiplerinin kaybetmesi gerek. Fırsat gelirse, kesinlikle bunu başaracak güçteler. Umarım Beşiktaş mutlu sona ulaşılır. Ancak Galatasaray, sezonun genelindeki performansı üzerinden şampiyonluğa yakın taraf olarak gözüküyor. Kaliteli bir kadrosu olan Galatasaray, kalan maçlarda normal performansını gösterirse, şampiyon olur.”

‘Şenol Güneş’i tebrik ettim’

Beşiktaş’ta geçirdiğin yılları özlüyor musun?

“Bizim dönemimizde harika bir takımımız ve çok iyi oyuncularımız vardı. Hem Süper Lig’de şampiyonluklar yaşadık hem de Avrupa’da büyük başarılar elde ettik. Maçtan sonra hocam Şenol Güneş’i tebrik ettim. Birbirimizi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Eski takım arkadaşlarımı da görme fırsatı yakaladım. Hepsine başarılar diliyorum.”

‘Henüz karar vermedim’

Yeni kariyer planlamandan neler var?

“Şu an Belçika’da yaşıyorum. Ailemle daha çok vakit geçiriyorum. Oyuncu menajerliği, yöneticilik ve antrenörlük üzerine çalışmalar yapıyorum. Futbolda geniş bir iletişim ağına sahibim. Ne yapacağıma ise henüz net olarak karar vermedim.”

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL