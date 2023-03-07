Andreas Cornelius’un Trabzonspor pişmanlığı

Karadeniz ekibinin geçen sezonki şampiyonluğuna en büyük katkı sağlayan isimlerin Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, eski takımına döndü ancak ne gollerini bulabildi ne de kadroyu… Ligde son üç maçta kadroya bile giremeyen Cornelius, sadece kupa maçında, üçüncü ligdeki rakibi Thisted FC karşısında iki gol atabildi.

Trabzonspor’un 6 milyon euroya Danimarka ekibi Kopenhag’a gönderdiği Cornelius, bordo-mavili formayla büyük işlere imza atmıştı. Ligde 37 karşılaşmada sahada olan başarılı futbolcu, 15 gol, 5 asist ile Karadeniz ekibinin şampiyon olmasında önemli katkıda bulunmuştu. Bu sezon da 4 lig maçına çıkan skorer isim, 1 gol, 1 asist yaparak geleneğini devam ettirmişti.

Bugün kadroda yer bulmakta bile zorlanan Andreas Cornelius’un yokluğunda golcü sıkıntısı çeken Trabzonspor’da en skorer isim 7 golle Trezeguet olurken, onu 6 golle Bakasetas takip etti. Forvet transferinde Maxi Gomez ile Umut Bozok tercih edilirken Uruguaylı futbolcu 4, Umut ise 2 gol atabildi.

Kopenhag’ın Odense’yi 7-0 mağlup ettiği maçta stada gelen ancak kadroya giremeyen Cornelius, hayranlarına fotoğraf vermekle yetindi.

HAMSIK OLMAYINCA PLAN BOZULDU

Trabzonspor’da ligde ve Avrupa’da arka arkaya gelen kötü sonuçlar keyifleri kaçırıyor. Her iki hedefinde de ağır hasar alarak yarıştan kopan bordo-mavililerde Marek Hamsik’in yokluğu takımı olumsuz etkiledi.

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta saha içi liderliği ve kalitesiyle fark yaratan Hamsik’in yokluğu hissediliyor. Slovak orta saha lig ve Avrupa’da son 6 maçta yer alamadı. Bordo-mavililer bu süreçte Konferans Ligi play-off turunda 1-0 ve 0-2’lik skorlarla Basel’e elendi.

Ligde de Hamsik olmadan son 4 maçta 3 yenilgi yaşandı. 35 yaşındaki yıldız bu sezon 22 resmi maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

AĞAOĞLU’NA DÖN ÇAĞRISI

Trabzonsporlu taraftar, olağanüstü genel kurula giderken, istifasını da veren Ahmet Ağaoğlu’na, sosyal medyadan çağrıda bulundu. Görevi bırakan Başkan Ağaoğlu’na bir grup bordo-mavili tepki gösterirken, bazı taraftar da desteklerini sürdürüyor.

Sosyal medyadan, “AğaoğluYeniden” başlığıyla gündem oluşturan Trabzonsporlular, asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın 2019-20 sezonunda Sivasspor’u mağlup edip, zirveye yerleştiği müsabaka sonrası, sosyal medyasında paylaştığı Barış Manço’nun “Ahmet Bey’in ceketi” adlı videoyu yeniden paylaştı.