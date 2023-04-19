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19 Nisan 2023
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Anestezi teknikeri, koluna damar yoluyla ölü bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan anestezi teknikeri Halil Coşkun, işe gitmeyince mesai arkadaşları telefonla aradı.

Telefona yanıt verilmeyince Coşkun’un evine giden arkadaşları, yedek anahtar ile kapıyı açtı. Eve girenler, Coşkun’u hareketsiz halde yatarken buldu.

Coşkun’un nabzının atmadığını tespit eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekipleri, koluna damar yolu açılmış bulunan Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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