Angel Di Maria Galatasaray kararını verdi! Ünlü gazeteci açıkladı

Son olarak Hatayspor’da forma giyen Sam Adekugbe’yi kadrosuna katan Süper Lig lideri Galatasaray, İtalya Ligi’nde Juventus forması giyen Angel Di Maria’yı transfer etmek için de girişimlerini sürdürüyordu. Yıldız futbolcu kararını verdi. İşte haberin ayrıntıları…

Adekugbe transferi resmen açıklandı

Galatasaray, Hatayspor’dan Samuel Adekugbe’yi satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transfere ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro’dur.”

İsmail Çipe takımdan ayrıldı

Galatasarayla sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden ancak kadro dışı olan İsmail Çipe’nin yeni takımı belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, tecrübeli file bekçisi ile anlaştı. İsmail Çipe, geçen sezon Muslera’nın sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bıraktığı dönemde yediği hatalı gollerle sık sık eleştiriliyordu.

Angel Di Maria, Türkiye’ye gelmeyecek

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Arjantinli yıldızın, transferin son gününde Türkiye’ye gelmeyeceği belirtildi.

Sezonu Juventus ile tamamlayacak

35 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezonu Juventus ile tamamlayacağı ifade edildi.

Erden Timur, Di Maria ve ailesi ile yemek yemişti

Bilindiği üzere, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un, Arjantinli yıldız Angel Di Maria ve ailesi ile Torino’da bir restoranda bir araya geldiği ve yemek yediği iddia edilmişti.

Angel Di Maria, Fransız devi Paris Saint-Germain ile yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Juventus kadrosuna katılmıştı.

Forma giydiği takımlar

Yıldız oyuncu kariyerinde Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi dev takımların da formalarını giydi.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Arjantinli oyuncu, bu sezon forma giydiği 19 maçta 3 gol ve 6 asist kaydetti.