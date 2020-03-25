Angela Merkel’e ikinci corona virüsü testi yapıldı!

Reuters’ta yer alan habere göre Angela Merkel, corona virüsü testi pozitif çıkan bir doktorla teması sonrası kendisini evinde karantinaya almıştı.

Önceki gün ilk virüs testi negatif çıkan Merkel’in ikinci testinin sonucunun da negatif çıktığı duyuruldu.

Bir hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Merkel’e önümüzdeki günlerde bir test daha uygulanacağı ve bu süreç içinde evden çalışmaya devam edeceği belirtildi.

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