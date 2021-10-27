Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi

Eternals’ta rol alan Angelina Jolie, filmin tanıtımı için katıldığı bir röportajda özel hayatı ile ilgili sorulardan kaçınsa da Weeknd ile ilişkisini reddetmeyip gülümsemeyi tercih etti.

Sozcu.com.tr

Brad Pitt ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından sonra çocukları için velayet savaşına giren Jolie, bir süredir hem rol aldığı Eternals filmi ile hem de Weeknd ile ilişki yaşadığına dair haberlerle gündemde.

Hollywood’un ünlü ismi Eternals’ın galasında çocuklarıyla birlikte görünmüş, özellikle Zahara’nın, 2014 yılındaki Oscar Töreni’nde giydiği elbiseyi tercih etmesi dikkat çekmişti.

Jolie, filmin tanıtımı kapsamında gerçekleşen röportajda özel hayatıyla ilgili sorularla karşılaştı. Muhabirin; “Çocuklarınız Eternals filminde olduğunuz için mi yoksa The Weeknd ile arkadaş olduğunuz için mi daha heyecanlılar?” sorusuna güzel oyuncu, “Sorduğun buysa, bu film için çok heyecanlılar” diye yanıt verdi. Muhabirin Weeknd ile ilişkisiyle ilgili sorulara gülümseyerek sessiz kalsa da iddiaları reddetmemesi de dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir İkinci defa baş başa görüntülenmeleri aşk dedikodularını alevlendirdi İlginizi Çekebilir Angelina Jolie, yeni filminin galasına çocuklarıyla katıldı İlginizi Çekebilir Angelina Jolie, çenesine taktığı mücevher ile olay oldu İlginizi Çekebilir Angelina Jolie’den velayet davasıyla ilgili samimi itiraflar: ‘Kırıldım, huzur istiyorum’