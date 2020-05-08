Animasyon Dünyasının Sevimli Ajanları İş Başında

ANİMASYON DÜNYASININ SEVİMLİ AJANLARI İŞ BAŞINDA

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, biraz “James Bond” biraz da “Görevimiz Tehlike”nin bir araya getirildiği Ajanlar İş Başında filminde verilmek istenen güçlü mesajları Franz Kafka ve Publius Ovidius Naso’dan alıntılar yaparak çözümledi. Ebeveynlerinçocuklarıyla bir arada izleyebileceği aile animasyonunu Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

20th Century Fox yapım şirketi tarafından 100 milyon dolar bütçeyle çekilen Ajanlar İş Başında (Spies In Disguise) komedi ve maceranın bir arada olduğu eğlenceli bir animasyon. İzleyiciye sağladığı göz alıcı görsellerin yanı sıra Amerikalı besteci Theodore Shapiro’nun muhteşem müzikleriyle de tempoyu hiç düşürmüyor. Hikaye boyunca; dostluk ve arkadaşlığın öneminden, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine kadar genç yaştaki izleyici kitlesi için onlarca mesaj veriyor. Bu özellikleri Ajanlar İş Başında’yı ebeveynlerin çocuklarıyla bir arada izleyebileceği aile animasyonu türündeki yapımlardan biri olmasını sağlıyor.

AJANLAR İŞ BAŞINDA KONUSU

Dünyadaki en yetenekli ve en popüler ajan olan Lance Sterling, yalnız çalışan bir yapıya sahiptir. Walter ise araştırma ve geliştirme departmanında ajanlar için sahada kullanacakları özel silahları icat eden bir mucittir. Alışıla gelmişin dışında farklı yöntemler kullanması kurumda yadırganmasına sebep olmaktadır. Olaylar yalnız çalışan Lance Sterling için beklenmedik bir hale girdiğinde, Lance hiç istemediği Walter’la çalışmak mecburiyetinde kalır. Fakat Walter, Lance’in umduğundan daha yeteneklidir.

Yönetmenliğini Nick Bruno, Troy Quane’nın yaptığı animasyonun senaristi Cindy Davis, Brad Copeland ve Lloyd Taylor.

METAMORFOZ

Casus Lance Sterling karakteri, filmde Walter’ın ürettiği gizli formülü bilmeden içerek güvercine dönüşmesine neden olur. Ancak bu dönüşüm Lance’in sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda mental ve zihinsel olarakta bir dönüşüm geçirmesine neden olur. 20. yüzyıl edebiyatında bir dönüm noktası sayılan Praglı yazar Franz Kafka, Dönüşüm (The Metamorphosis) adlı kitabında bir sabah böcek olarak uyanan Gregor Samsa‘nın başına gelenleri işler. Samsa’nın gerçeklerle yüzleşmesine neden olan bu dönüşüm, fiziksel olduğu kadar zihinseldir de. Tıpkı Ajanlar İş Başında filminde Lance Sterling’in yaşadığı dönüşüm gibi. Latin edebiyatının en büyük üç şairinden birisi kabul edilen Publius Ovidius Naso (Ovide), Dönüşümler (The Metamorphoses) adlı eserinde Yunan mitolojisindeki Düşler Tanrısı olarak anılan Morpheus’u işler. Ovidius kitabında kanatları olan bir tanrı olarak anlatır. 1999 yapımı The Matrix adlı bilim kurgu filminde Morpheus karakteri Neo adlı karakterini rüyadan uyandırıp gerçeklik dünyasına girmesini ve gerçeği görmesini sağlıyordu. Animasyona dönecek olursak Lance Sterling karakteri dönüşümü sonrasında güvercine döner ve kanatlarını kullanamaz. Ancak asıl dostunun Walter olduğu gerçeğini kabullendiğinde kanatlarını kullanabilir hale gelir ve bu durum aynı zamanda bir rüyadan uyanıp gerçekliğe döndüğünü de sembolize eder.

KAMERA ARKASI

– Ajanlar İş Başında (Spies in Disguise) filmi Lucas Martell‘in kısa animasyon filmi ‘Pigeon: Impossible’dan esinlenildi.

– Seslendirme kadrosunda Will Smith, Tom Holland ve Ben Mendelsohn yer alıyor.

– Lance’in Kimura karakterinin peşinden gittiği oteller, ‘Blue Bay Hotel’ ve ‘Resort Grand Esmeralda’ gerçekten Meksika’nın Playa del Carmen’ şehrinde bulunmaktadır.

– Ajan Lance Sterling karakterinin vücudunda bulunan; ABD dövmesi, göğsünün sol tarafında (kalbinin üzerinde) bulunan deniz piyadelerine ait kartal-küre-çapa ve son olarak denizcilerin ortak yüksek-soluk saç kesimi karakterin ‘Deniz Veteran’ı olduğunu göstermektedir.

– Animasyonun ana karakter isimleri Walter ve Lance, Ağaçkakan Woody (Woody Woodpecker) isimli çizgi dizinin 1994’te hayatını kaybeden yaratıcısı Walter Lance’e bir saygı duruşudur.

Aile animasyonu türündeki yapımlara çok güzel bir örnek olan Ajanlar İş Başında, ailecek keyifle izleyeceğiniz bir yapım. Macera, aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği filmi izlerken inanılmaz keyif alacaksınız.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY