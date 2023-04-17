Anıtkabir’de rekor üstüne rekor kırıldı

Ulu Önder Atatürk’ü unutturmaya çalışanlara ve hatırasına saygısızlık edenlere rağmen halk Ata’sına koşmaya devam ediyor. 2022 yılında kırılan ziyaret rekorunun ardından 2023 yılında da Anıtkabir’e ziyaretçi akını yaşanıyor. 2023 yılının ocak ayında Anıtkabir’i 285 bin 395 kişi ziyaret etti. Şubatta sayı 211 bin 858 oldu. Mart ayı içinde 276 bin 507 kişi Anıtkabir’e gitti. Üç aylık ziyaretçi sayısı 773 bin 760’a ulaştı. Geçtiğimiz yıl Anıtkabir’i ocak ayında 109 bin 536, şubatta 118 bin 332 ve mart ayında 170 bin 409 ziyaret etmiş, toplam sayı 398 bin 277 olmuştu.

PANDEMİ SONRASI PATLAMA

Bu yılın ilk üç ayındaki ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre rekor kırdı. Anıtkabir’i ziyaret eden yabancı uyruklu sayısı da ocakta 19 bin 203, şubatta 16 bin 73 ve martta 22 bin 996 olarak gerçekleşti. 2022 yılı pandemi yasaklarının bitmesiyle Anıtkabir’de rekor yılı olmuş, ziyaretçi sayısı 3 milyon 966 bin 286’yı görmüştü. İlk üç ayında 773 bin 760 kişinin gittiği Anıtkabir’de 2023’ün 4 milyon ziyaretçi sayısını geçerek yeni bir rekorla kapanması bekleniyor.