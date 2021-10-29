Anıtkabir’de yurttaşlardan iktidara olay tepkiler.. ‘Yazıklar olsun! Ben böyle bir şey görmedim!”





Yurttaşlar, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98’inci yıldönümünde Ata’sına koştu. Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı’nda her yaştan ziyaretçiyle doldu.

Kimi yurttaşlar iktidara eleştirilerini dile getirdi. “GELECEK YOK Kİ” Biraz üzgün biraz da mutlu olduğunu söyleyen bir genç ise “Atatürk’ü düşündükçe üzülüyorum. Atatürk varken Türkiye daha neşeli, daha mutluydu. Şu anki Türkiye, Erdoğan sayesinde, ekonomi yani ne diyebilirim ki… Cümle kuramıyorum” dedi. Genç, Anıtkabir’i gördüğü için mutlu olduğunu dile getirerek gelecek için “Umutlu değilim. Yok ki gelecek yok” dedi. “GELECEKTEN UMUTSUZUM” Trabzon’dan gelen bir genç ise şunları söyledi: “Gelecekten çok umutsuzum. Tarihte ezilen bir Türk halkı vardı. Savaşlarla, mücadelelerle bugünlere geldik. Biz yine ezilen halkız. Kendi ülkemizde umutsuz ve parasızız. Isınmaya kömür parası bulamayan, sıvı yağ alamayan insanlar var. Atanamıyorum, sağlıkçıyım, işim yok. Geçinemiyoruz. Çok da karşı bir şey söylemek istemiyorum. Silivri soğuktur.” ARAMA NOKTASININ FAZLA OLMASINA TEPKİ VARDI Ziyarete açılması öncesinde Anıtkabir’de yapılan resmi tören nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri vardı. Anıtkabir etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı. Ziyarete açılmasının arından da yurttaşlar, Anıtkabir’e girebilmek için 5 ayrı arama noktasından geçti. Anıtkabir önündeki son arama noktasında çakmak, dezenfektan vb. eşyalar içeri alınmadı. Kimi yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi. Anıtkabir’e girebilmek için 1,5 saat beklediğini söyleyen genç yurttaş, “Protokol geliyormuş dediler. Protokol beklemesi için fazla olduğunu düşünüyorum. Önceden protokol dışında sivil insanların girebileceği bir alan oluyordu. Orada bekletiyorduk. Şimdi de sokağın öbür ucunda bekletiliyoruz. Hiç mantıklı değil” dedi. Yurttaş, 5 kez aranmalarına tepki göstererek, “Hoş değil yani. Belli bir yerden sonra rahatsız hissediyoruz. Birinci aramadan sonra ikinci bir aramanın mantığı yok yani. 3-5 adım sonra tekrar aranıyoruz” diye konuştu. 67 yaşındaki bir yurttaş ise çakmaklara bile izin verilmemesine, “Yazıklar olsun bu memlekete. Çakmaktan bile korkuyorlar. Çakmağı bile alıyorlar. 4-5 noktadan geçtim. Böyle bir şey görmedim. Ne kadar rezil durumlar” diye gözleri dolarak tepkisini gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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