Anıtkabir’e rekor ziyaret

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün huzuruna 2022’nin ilk 10 ayında 2 milyon 980 bin 882 vatandaş çıktı. Sadece ekim ayında ziyaretçi sayısı yarım milyon oldu.

Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluklar karşısında vatandaş Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Atatürk’e koşuyor… Anıtkabir’i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da dahil olduğu ekim ayında 592 bin 352 kişi ziyaret etti. Anıtkabir’in ziyaretçi sayılarında yılın rekoru kırılmış oldu. Anıtkabir’in 2022 yılının ilk 10 aylık ziyaretçi sayısı 3 milyona yaklaştı. Anıtkabir’i ekim ayı sonuna kadar 2 milyon 980 bin 882 kişi ziyaret etti. 10 aylık ziyaretçi sayısı, 2021 yılının toplam ziyaretçi sayısını da geçti. Anıtkabir’i 2021’de 2 milyon 146 bin 892 kişi ziyaret etmişti. 2020’de ise pandemi yasakları nedeniyle Anıtkabir’e yerli ve yabancı toplam 1 milyon 72 bin 779 kişi gelmişti.