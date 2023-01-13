Anıtkabir’i ziyaret için pedal çevirmeye başladılar

Mersin’de, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bisikletçiler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir’e ulaşmak için pedal çevirmeye başladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından “Ata’ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi” kapsamında aralarında 3 görme engelli sporcunun da bulunduğu 13 bisikletçi, düzenlenen etkinlikle Ankara’ya uğurlandı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan bisikletçiler Toroslar Belediyesi önünde son hazırlıklarını tamamladı.

TÜRK BAYRAĞI VERİLDİ

Bisikletçilere Anıtkabir’e ulaştırmaları için Türk bayrağı verildi. Ekip, hazırlıkların ardından yola çıktı.

Aralarında 3 görme engelli, 4 kadın pilot ve 6 tandem pilotu olmak üzere 13 kişinin yer aldığı ekiple, toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcuların 550 kilometrelik uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktığını belirterek, “Parkuru Atamıza olan sevgi ve bağlılıklarıyla kolaylıkla aşacaklarına inanıyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz ve her zaman yanlarındayız.” ifadesini kullandı.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Ankara’ya 10 Kasım’da ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Uygun, “Engelli arkadaşlarımızla engelleri aşacağız, kadınlarımızla kadının gücünü ve bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstereceğiz. Toroslar Belediyesinin önünden hareket ederek ortalama 550 kilometre pedallayacağız.” dedi. (AA)