Ankapark macerası 801 milyon dolar yedi

Yapımı yıllar sürdü. 2019 yılında açıldı. Yurt dışından dinozor heykelleri getirilip monte edildi. 8 ay sonra ise kapandı. Demir mezarlığına dönen Ankapark’tan geriye harcanan milyon dolarlar kaldı.

Deniz AYHAN

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘Çinliler, Katarlılar istiyor, yılda 10 milyon turist gelecek’ diyerek yaptırdığı oyun parkı Ankapark’ın sonu kötü bitti. Yeni Başkan Mansur Yavaş’ın “801 milyon dolara mal oldu” dediği Ankapark şimdi şehrin ortasında çürümeye terk edildi. Borçlar birikirken işletmeci firma ile belediye de mahkemelik olmuş durumda.

Ankapark’ın yapımı yıllar sürdü ve yurt dışından Dinozor heykelleri dahil oyuncaklar getirilip monte edildi. Hayaller ‘Disneyland’ biçimindeydi ama sonuç demir yığını oldu.

Ankapark, resmi olarak 20 Mart 2019’da açıldı ve yalnızca 8 ay sonra kapandı. Hiç ilgi görmedi. İşletmeci firma bile zor bulundu ve 6 kez ihale yapıldı. Müşteri gelmeyince firma elektrik parasını bile ödenemedi. Aylarca maaş alamayan işçiler parka gelen hacizlerin ve elektriklerin kesilmesinin ardından eylemlere başladı.

111 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

Mahkeme Ankapark’ta kırılmış çürüyen oyuncaklar nedeniyle tesiste şimdiden 111 milyon 210 TL’lik zarar tespit etti. Belediye tahliyenin durdurulması kararının ardından istinaf mahkemesinin yolunu tuttu. Bu arada kira karşılığı verdiği senetle ilgili İşletmeci hakkında, ‘Sahte senet sunmaya teşebbüs’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ankapark’ın işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmeyince, ABB, Ankapark’ın çevresindeki caddelerdeki billboardlara “Kamuoyunun bilgisine… Ankapark’ı geri almak için hukuk mücadelemiz sürmektedir. Ankapark işletmesini devralamadık” diye yazdı.

BORÇLAR ÖDENMEDİ, ELEKTRİK KESİLDİ

Ankapark, ödenemeyen borçlar ve kesilen elektriği nedeniyle kapılarını kapatırken, başka bir şirkete devredildi. Şirketin 30 Nisan 2020’de belediyeye ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL’yi yatırmaması üzerine harekete geçen ABB, 90 günlük fesih ihtarı çekti. İhtara rağmen ödemeyi yapılmadı. Belediye de teminat mektuplarının karşılığı olarak 26 milyon 400 bin lirayı gelir olarak kaydetti.

Fesih ihtarı süresinin geçmesinin ardından ABB, işletmeciye parkı 30 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde ihtar gönderdi. Tahliye etmemesi halinde tahliyenin kaymakamlık yolu ile gerçekleştirileceği belirtilirken şirket, 50 bin TL teminat karşılığında tahliyenin yürütmesini durdurdu.

7 Ekim 2020’de fesih işlemlerinin süresi doldu. İşletmeci tesisi tahliye etmeyerek konuyu yargıya taşıdı. Fransız Haber Ajansı tarafından kaleme alınan bir haber röportajda, bu parkın AKP’li belediyelerin israfının “En büyük sembollerinden” birisi olarak görüldüğü yazıldı.

“GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRECEĞİZ”

Ankapark, 1.3 milyon metrekare alan üzerine kuruldu. Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan parkın yapımına ise 2013’te başlandı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Ankapark’ın yapımı sırasında “Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz” demişti. Ankapark gelen giden olmayınca gişeler açıldıktan 8 ay sonra kapatıldı, parkın girişine de bariyerler çekildi. 100’ü aşkın personel ise işten ayrıldı. Bir bekçi dışında kimse kalmadı.

KADER GÜNÜ 13 EYLÜL

Ankapark’ın geri alınması için ABB’nin, teminat miktarını mahkemenin belirleyeceği şekilde devralmaya hazır olduğu duruşma, 13 Eylül 2021 günü yapılacak. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark’ta son 3 ayda 21 hırsızlık girişimi yaşandığını açıkladı.

Son olarak ağustos ayında hırsızlık amacıyla kabloların istiflendiği görüldü. Ankapark, ABB’ye devredilmediği için her geçen gün zarar ediyor. Başkentin göbeğinde 801 milyon doların gömüldüğü bir hurda yığını var.