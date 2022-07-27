Ankapark ne olacak? Oylamanın sonuçları açıklandı

Mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’ın geleceği için düzenlenen ankete üç günde 59 bin 149 kişi katıldı. Çıkan sonuçlar dikkati çekti.

Ankapark 20 Mart 2019’da ‘Wonderland Eurasia’ adıyla ziyarete açıldı. Yapımının ardından 6’ncı ihalede park işletmeciye verildi. Park, Şubat 2020de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan Ankapark’ı devralmak için tahliye davası açtı. Ankara 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz tarihli kararında Ankapark’ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine hükmetti.

87 HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDI

Tahliye kararının ardından belediye tarafından Ankapark’ta tespit çalışması başlatıldı. Sadece 2021 yılından bugüne kadar 87 hırsızlık olayının yaşandığı belirlendi. İlk tespitlerde en çok elektrik aksamlar, trafolar, kablolar ve LCD televizyonların çalındığı saptandı. Ayrıca varillerin içine konulup, Ankara Çayı’na atılan metrelerce uzunluğunda kablo tespit edildi.

Belediye, vandallar tarafından talan edilen Ankapark’ın geleceği için anket düzenledi. Ankete ilk üç günde 59 bin 149 kişi katılırken 14 bin 884’ü ‘yeşil alan’, 11 bin 215’i ‘hayvanat bahçesi’, 8 bin 425’i ‘Atatürk Orman Çiftliği’, 7 bin 343 kişi ‘yürüyüş alanı’, 2 bin 751’i ise ‘eğlence alanı’ olarak kullanılmasını istedi. Ankete katılanlardan ayrıca 2 bin 787 kişi Ankapark’ın ücretsiz olmasını talep etti. Ankete en yoğun katılım Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut ilçelerinden oldu. En az katılım ise Evren ilçesinden gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir Dünya Ankapark ve dev dinozorları konuşuyor: Hükümetin israfının kanıtı İlginizi Çekebilir Ankapark: Eğlenceden mali kabusa İlginizi Çekebilir Meral Akşener, Ankapark’ı inceledi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük