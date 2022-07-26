Ankapark ücretsiz yeşil alan olsun

Mansur Yavaş’ın başlattığı ankete ilk 24 saatte 41 bin kişi katıldı. Yarısı “Nefes alacağımız bir yer isteriz” dedi.

Deniz AYHAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne devredilen enkaz yığını Ankapark’ın geleceği için oylama başladı. Belediyenin internet sitesi üzerinden vatandaşların önerileri alınıyor. İlk 24 saatte 41 bin 525 vatandaş Ankapark’ın kaderi için fikrini söyledi. Vatandaşların büyük bölümü “Nefes almak istiyoruz, Ankapark ücretsiz bir park ve yeşil alan olsun” dedi. 9 bin 501 kişi yeşil alan, 7 bin 648 kişi hayvanat bahçesi, 4 bin 454 kişi Atatürk Orman Çiftliği, 4 bin 452 kişi spor ve yürüyüş alanı, bin 999 kişi de eğlence bölgesi olmasını istedi.

ÇARÇUR MÜZESİ ÖNERİSİ

Bazı vatandaşlar da, “İbret için aynen kalsın, ‘çarçur müzesi’ olsun” dedi. 2 bin 145 kişi alana ücretsiz girilmesini istedi. Binlerce teşekkür mesajı gönderildi. Bazı vatandaşların önerileri şöyle: “Ankara’nın Central Park’ı olsun. Yemyeşil bir alan olsun. İsrafı anlatmak için ‘dinozor müzesi’ olmalı.” Başkan Mansur Yavaş, “Ankapark’a yatırılan 801 milyon dolarda Ankaralıların dişinden tırnağından artırıp ödediği vergilerin, tertemiz alın terinin hakkı var. Ankapark’ın geleceğine birlikte karar vereceğiz” demişti.