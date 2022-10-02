“Ankara adliyesi tek çatı altında olmazsa eylem yaparız”

Ankara Barosu yeni başkanını belirlemek üzere seçime gidiyor. Avukat Hakları Grubu adayı Hakan Gönenç, Başkent’te tek adliye çatısı altında toplanmasını için mücadele vereceklerini söyledi: Bir ay içinde herhangi bir somut adım atılmaması durumunda protesto ve iş bırakma gibi eylemler yapacağız.

Veli TOPRAK

Ankara Barosu 8-9 Ekim tarihlerinde yeni başkanını belirlemek üzere seçime gidiyor. 23 bin avukatın üye olduğu baro için 3 ayrı aday yarışacak. Avukat Hakları Grubu adayı Hakan Gönenç, SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk‘ü ziyaret ederek baro seçimi öncesinde görüşlerini açıkladı:

DENETİMİ ‘RAKİPLERİNE’ BIRAKTI

Baro seçimi için Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TBB listesi oluşturan Gönenç, Denetim Kurulu için isim belirlemedi. “Denetlenen şeffaf bir baro istiyoruz” diyen Gönenç, neden liste oluşturmadığını şöyle açıkladı: “Denetleme kuruluna aday göstermiyoruz. Bizi denetleyecek olanları aday göstermek yerine, bizden sonra en çok oy almış grubun bizi denetlemesini uygun görüyoruz. Ayrıca bağımsız denetim firması tarafından sürekli denetleneceğiz.”

Ankara’nın en büyük sorunlarından birinin de sayıları 9-10’a ulaşan adliye binaları olduğunu kaydeden Gönenç , “Ankara’ya tek adliye yapılması konusunda ilgili bakanlıklar nezdinde başvuru ve görüşmeleri yapacağız. Bu görüşmelerden bir netice alınamaması, bir ay içinde herhangi bir somut adım atılmaması durumunda protesto ve iş bırakma gibi eylemler yapacağız” dedi. Gönenç, avukatlarının sorunlarına ilişkin de şunları söyledi:

BARO SİYASİ BASAMAK OLMAMALI

– Asgari ücretin altında maaş alan, sömürülen ve kirasını ya da sigorta primini ödeyemeyen, genç ve işçi avukat meslektaşlarımıza maddi manevi destek olan bir yönetim sergileyeceğiz. Baromuza ait Necatibey Caddesi 51 numaralı binayı genç meslektaşlarımıza sanal ofis olarak derhal hizmete sunacağız. İdari ve mali açıdan tam şeffaflığı getireceğiz.

– Baromuzu siyasi ve makamı basamak olarak gören kişiler ile mesleki eğitimlerden para kazanmak için ticari emellerine alet edecek kişilere teslim etmeyeceğiz. Tüm mesleki eğitimleri ücretsiz olarak sağlayacağız. Sadece bir dönem başkanlık yapacağım. Pandemide ücretli hale dönüşen adliye servislerini tekrar ücretsiz yapacağız.

Seçimle iş başına gelmeleri halinde Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin hazırladığı ve şimdiye kadar yönetimlerinin açıklamadığı işkence raporlarının tamamını açıklayacaklarını belirten Gönenç, bu konuda gerekli yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

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