Ankara Altındağ’da iki kişiyi yaralayan yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün akşam iki grup arasında yaşanan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayınlanma: 11:46 – 11 Ağustos 2021 Güncellenme: 11:51 – 11 Ağustos 2021

Ankara Altındağ’da iki kişiyi yaralayan yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliği yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* 10.08.2021 günü 21:30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup  arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız  maalesef yaralanmıştır.

* Yaralı vatandaşlarımız  hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır.

* Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir.

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